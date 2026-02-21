Tresoldi chiama il Milan: "Ci penso ogni mattina appena sveglio"

Nicolò Tresoldi dichiara (ancora una volta) amore eterno al Milan. In un'intervista a Sportweek, il talento del Bruges non ha usato giri di parole: "Il sogno di giocare nel Milan è fisso nella mia testa, ci penso ogni mattina appena mi sveglio". L'attaccante, tifosissimo rossonero, ha confessato che l'idea di segnare a San Siro su assist di Rafa Leao è la motivazione principale che lo spinge a lavorare duramente in Belgio. 

