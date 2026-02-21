Juve-Senesi, la minaccia arriva dalla Serie A: chi vuole il difensore argentino

Marcos Senesi lascerà il Bournemouth a fine stagione. La Roma ci riprova, ma c'è la concorrenza della Juventus: ecco le cifre e il profilo del centrale argentino.

21 Feb 2026 - 10:15

Marcos Senesi è l'uomo del momento sull'asse Roma-Torino. Difensore centrale argentino con passaporto italiano, il classe '97 è il prototipo del centrale moderno: mancino elegante in fase di impostazione, ma cresciuto con una tempra atletica formata tra rugby e basket prima di esplodere nel San Lorenzo. Dopo le esperienze europee con Feyenoord e Bournemouth (212 presenze e 15 gol totali), Senesi ha già comunicato ai Cherries che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo: è ufficialmente un parametro zero di lusso.

Il mercato accende un duello totale tra Roma e Juventus. I giallorossi lo inseguono da anni (già dai tempi di Petrachi e Tiago Pinto) e ora Massara sta intensificando i contatti per portarlo a Trigoria. La Juventus, però, è in forte pressing: dopo aver praticamente bloccato Celik proprio dai giallorossi, i bianconeri puntano al "bis" con Senesi per blindare la difesa di Spalletti. Con il Barcellona defilato, la sfida è tutta italiana, proprio mentre le due squadre si preparano ad affrontarsi in campo la prossima settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

senesi
roma
juventus

