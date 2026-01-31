Sospetto crociato per Di Lorenzo, il Napoli accelera sul mercato: due i nomi per sostituirlo

© Ufficio Stampa
Il capitano azzurro si è fatto male con la Fiorentina e l'infortunio sembra serio: si riscalda la pista Juanlu Sanchez, ma piace anche Zappa del Cagliaridi Marco Mugnaioli
"Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta". In attesa degli esami che sosterrà il capitano del Napoli nelle prossime ore, le parole di Antonio Conte durante lo sfogo post vittoria sulla Fiorentina riaprono il mercato degli azzurri, che nonostante le ire del tecnico ("Fantastica sta cosa. Numeri 1") per questa sessione invernale deve essere a saldo zero. L'infortunio del capitano azzurro, che fin qui le aveva giocate tutte, sembra infatti essere molto grave e il ds Manna ha soltanto due giorni per correre ai ripari e portare a Napoli un giocatore pronto subito per giocare sulla destra spesso da titolare.
Ecco perché il primo nome sulla lista del dirigente azzurro è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, che è già stato nel mirino degli azzurri la scorsa estate e non è mai uscito dai radar, tanto che prima della sfida con la Juve Manna ne parlava così: "È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo".
L'alternativa al difensore spagnolo classe 2003 parla italiano e gioca già in Serie A, nel Cagliari: è Gabriele Zappa, che ha fornito fin qui 3 assist in 20 partite stagionali e ha un contratto con i sardi fino al 2030. I contatti per portarlo in azzurro in prestito sono iniziati e potrebbero presto trasformarsi in una vera e propria trattativa: il tempo stringe, il Napoli deve fare in fretta.
Intanto davanti è fatta per Alisson Santos - Il Napoli ha deciso di accelerare per Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Giovanni Manna ha ottenuto il sì dell’esterno brasiliano per un contratto di 4 anni e mezzo a quasi 2,7 milioni a stagione e raggiunto un accordo con il club portoghese sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 20 milioni di euro. Il via libera è previsto nelle prossime ore, con il Napoli che avrebbe già fissato le visite mediche.