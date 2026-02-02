RINFORZO AZZURRO

Napoli: Alisson Santos è a Villa Stuart per le visite mediche

L'esterno arriva dallo Sporting Lisbona sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15

02 Feb 2026 - 11:05
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli abbraccia Alisson Santos. L'esterno brasiliano classe 2002 è atterrato a Roma poco dopo le 9 e si è diretto a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Il giocatore arriva alla corte di Antonio Conte dallo Sporting Lisbona sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15, dopo averlo affrontato da avversario a ottobre nella sfida della League Phase di Champions League, quando è sceso in campo per 23'. Con un gol nell'ultimo turno di Champions contro l'Athletic Bilbao Alisson Santos ha regalato allo Sporting l'accesso diretto agli ottavi di finale. Per Alisson contratto fino al 2031 per 1,8 milioni di euro più bonus.

Di Lorenzo? Conte ancora contro il calendario: "Sono troppo inca... così ammazziamo il calcio"

videovideo
napoli
mercato
alisson

Il Napoli abbraccia Alisson Santos: il brasiliano a Villa Stuart per le visite mediche

