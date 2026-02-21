Montero saluta la Juve e vola da Balotelli: pronta la panchina dell'Al Ittifaq

Paolo Montero è pronto a salutare nuovamente la Juventus. Stavolta l'addio è anche sul piano contrattuale, dato che l'ex difensore era ancora legato da un accordo col club bianconero dalla precedente esperienza con la Primavera bianconera prima, la prima squadra poi (due giornate in sostituzione di Max Allegri alla fine della stagione 2023/24) e infine l'Under 23 in Serie C. Montero era poi stato esonerato dalla Juventus Next Gen nel novembre 2024.