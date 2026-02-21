Milan su Moise Kean: ma potrebbe essere sacrificato Camarda

Il Milan ha messo nel mirino Moise Kean per l'attacco dell'estate 2026. L'obiettivo numero uno di via Aldo Rossi è il centravanti della Fiorentina, caldeggiato soprattutto da Massimiliano Allegri, che lo ha già svezzato e valorizzato ai tempi della Juventus. L'ostacolo principale è la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida solo nella prima metà di luglio: una cifra che il Milan vorrebbe abbassare inserendo una contropartita tecnica di lusso. Il nome caldo è quello di Francesco Camarda, giovane talento attualmente al Lecce ma di proprietà rossonera, che piace moltissimo a Fabio Paratici. L'idea sarebbe un'offerta da 30-35 milioni cash più il cartellino del classe 2008 per convincere Commisso a lasciar partire il suo bomber. Lo scrive Tuttosport.