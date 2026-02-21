Celik-Juve? Arriva la secca smentita con una nota ufficiale

L'agente di Zeki Celik, Fazil Ozdemir, getta acqua sul fuoco delle voci di mercato che vedono il difensore turco già promesso sposo della Juventus. Attraverso una nota ufficiale, il procuratore ha smentito l'esistenza di accordi già siglati, definendo "non accurate" le indiscrezioni circolate. Nonostante il contratto con la Roma scada a giugno e l'interesse di top club italiani e inglesi sia concreto, Ozdemir ha ribadito che il giocatore è totalmente concentrato sugli obiettivi stagionali giallorossi. Ogni decisione sul futuro, dunque, verrà rimandata a fine stagione all'insegna della professionalità.