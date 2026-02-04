Le parole

Insigne: "A Napoli avrei giocato anche gratis, ma hanno fatto altre scelte"

L'attaccante si presenta al Pescara: "Zeman mi ha detto di farlo divertire''

04 Feb 2026 - 13:01
"Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a PescaraNapoli? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla".

Queste le prime parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione al Pescara, il club dove è tornato a 14 anni di distanza. "Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata - ha continuato l'attaccante - Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà". La presentazione si è tenuta all'Ekk Hotel alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia

In merito al ritorno in azzurro, a Radio Kiss Kiss Insigne ha aggiunto: "20 giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità, ma nel frattempo mi aveva già cercato il Pescara. Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che eravamo in contatto con il Napoli, se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara". 

Insigne aveva un desiderio ben preciso: "Quando mi ha contattato il Napoli non ho dormito la notte, volevo terminare la carriera in azzurro, ho detto al mio agente che ero disposto a tornare gratis perché sarebbe stato un sogno. Loro poi hanno fatto altre scelte, ora spero di aiutare il Pescara a raggiungere la salvezza". 

