Insigne: "A Napoli avrei giocato anche gratis, ma hanno fatto altre scelte"

Queste le prime parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione al Pescara, il club dove è tornato a 14 anni di distanza. "Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata - ha continuato l'attaccante - Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà". La presentazione si è tenuta all'Ekk Hotel alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia.