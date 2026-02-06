Napoli, non è ancora finita per Sterling: l'ex Chelsea pronto a ridursi l'ingaggio

Ma andiamo con ordine. In Inghilterra il Sun scrive che ci sarebbe già in corso una trattativa tra i partenopei e l'attaccante inglese, il quale sarebbe pronto anche a ridurre le pretese economiche. Inoltre, Sterling ritroverebbe Kevin De Bruyne: i due hanno passato sette anni insieme al Manchester City e sono molto amici. Il belga è attualmente ai box dopo l'operazione ma potrebbe essere un ottimo "sponsor" affinché l'affare vada in porto.