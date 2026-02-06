Manovre azzurre

Napoli, non è ancora finita per Sterling: l'ex Chelsea pronto a ridursi l'ingaggio

In Inghilterra i tabloid parlano di una trattativa già avviata tra club e giocatore

06 Feb 2026 - 13:03
Il mercato del Napoli rischia di non essere ancora finito e la grande occasione potrebbe arrivare dagli svincolati. Dopo essersi liberato dal Chelsea, Raheem Sterling è alla ricerca di una nuova squadra in cui rilanciarsi e i campioni d'Italia starebbero facendo le valutazioni del caso. 

Ma andiamo con ordine. In Inghilterra il Sun scrive che ci sarebbe già in corso una trattativa tra i partenopei e l'attaccante inglese, il quale sarebbe pronto anche a ridurre le pretese economiche. Inoltre, Sterling ritroverebbe Kevin De Bruyne: i due hanno passato sette anni insieme al Manchester City e sono molto amici. Il belga è attualmente ai box dopo l'operazione ma potrebbe essere un ottimo "sponsor" affinché l'affare vada in porto. 

L'ingaggio resta il nodo più grosso da sciogliere. Non è la prima volta che il nome di Sterling viene accostato al Napoli, ma lo stesso Manna ha ribadito che a queste condizioni l'affare è impossibile. Al Chelsea il classe '94 guadagnava 19 milioni di euro l'anno, una cifra nemmeno immaginabile per le casse del club partenopeo, così come per qualsiasi altra società italiana. Come riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante si è proposto più volte agli azzurri che però hanno dovuto fare altre scelte. 

Se però Sterling fosse realmente disposto a ridursi l'ingaggio, il Napoli potrebbe anche ripensarci e regalare così ad Antonio Conte un rinforzo di alto livello per chiudere il campionato nelle prime quattro, o magari anche di più. 

Vergara si racconta: "Mi ispiro a Zielinski. Conte? Come essere a scuola"

