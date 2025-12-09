Napoli, Lucca chiuso da Hojlund e Lukaku può partire: Milan e Roma ci pensano

In questi mesi con Lukaku ai box l'ex Udinese ha racimolato poco più di 500 minuti tra tutte le competizioni con due gol all'attivo. Un rendimento che gli ha fatto perdere la nazionale e non basta a mettere dubbi nella testa di Conte con davanti due big del calibro di Hojlund e Lukaku. E allora la possibilità che Lucca lasci Napoli soltanto pochi mesi dopo il suo arrivo si fa giorno dopo giorno sempre più concreta. A maggior ragione perché sono tante le squadre nelle parti alte della classifica che cercano rinforzi davanti. A partire dalla Roma, che sembra sempre più intenzionata a interrompere anzitempo il prestito di Evan Ferguson: la prima scelta dei giallorossi è Joshua Zirkzee, ma alle condizioni giuste anche Lucca potrebbe intrigare Gasperini. L'altro club di vertice alla ricerca di una punta di peso è il Milan. Già in estate, prima che si concretizzasse il passaggio al Napoli, c'erano stati sondaggi dei rossoneri per l'ex Udinese. Un indizio che fa capire come il Diavolo apprezzi il profilo del 25enne: se il Napoli dovesse aprire al prestito, i rossoneri potrebbero essere seriamente interessati.