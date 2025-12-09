Logo SportMediaset

MANOVRE AZZURRE

Napoli, Lucca chiuso da Hojlund e Lukaku può partire: Milan e Roma ci pensano

Il belga verso il rientro, l'ex Utd brilla: per l'attaccante italiano sempre meno spazio. Rossoneri e giallorossi cercano una punta...

di Redazione
09 Dic 2025 - 11:41

Si prospetta un gennaio movimentato per il Napoli. Il ds azzurro Giovanni Manna ha diversi dossier sul tavolo: dal mercato in entrata, con un centrocampo falcidiato da infortuni da rimpolpare, a quello in uscita, con alcuni giocatori a cui trovare una sistemazione. Tra questi c'è sicuramente Lorenzo Lucca. Il classe 2000 è arrivato in estate a Castel Volturno dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale intorno ai 30 milioni di euro.

Nei piani di Conte e Manna il centravanti italiano avrebbe dovuto essere il back-up di Romelu Lukaku. Poi però il grave infortunio del belga ha cambiato i piani: la società è corsa ai riparti acquistando Rasmus Hojlund dal Manchester United. E ora che Big Rom sembra sempre più vicino al rientro una domanda sorge spontanea tra appassionati e addetti ai lavori: quando spazio potrà avere Lucca? 

In questi mesi con Lukaku ai box l'ex Udinese ha racimolato poco più di 500 minuti tra tutte le competizioni con due gol all'attivo. Un rendimento che gli ha fatto perdere la nazionale e non basta a mettere dubbi nella testa di Conte con davanti due big del calibro di Hojlund e Lukaku. E allora la possibilità che Lucca lasci Napoli soltanto pochi mesi dopo il suo arrivo si fa giorno dopo giorno sempre più concreta. A maggior ragione perché sono tante le squadre nelle parti alte della classifica che cercano rinforzi davanti. A partire dalla Roma, che sembra sempre più intenzionata a interrompere anzitempo il prestito di Evan Ferguson: la prima scelta dei giallorossi è Joshua Zirkzee, ma alle condizioni giuste anche Lucca potrebbe intrigare Gasperini. L'altro club di vertice alla ricerca di una punta di peso è il Milan. Già in estate, prima che si concretizzasse il passaggio al Napoli, c'erano stati sondaggi dei rossoneri per l'ex Udinese. Un indizio che fa capire come il Diavolo apprezzi il profilo del 25enne: se il Napoli dovesse aprire al prestito, i rossoneri potrebbero essere seriamente interessati. 

lorenzo lucca
mercato milan
mercato roma
mercato napoli

