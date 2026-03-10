Empoli, esonerato Dionisi

L'Empoli ha ufficializzato l'esonero di Alessio Dionisi. "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive", la nota del club.