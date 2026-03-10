MANOVRE AZZURRE

Napoli, la Champions League porta... Hojlund e Alisson Santos

Il danese e il brasiliano verranno riscattati per un totale di 60 milioni di euro. Poi, però, Manna dovrà muoversi sul mercato estivo con un budget ragionato

di Alberto Gasparri
10 Mar 2026 - 10:38
videovideo

Dopo un periodo di allarme, il Napoli è tornato a guardare con fiducia al finale di stagione. Ormai persa la difesa dello scudetto, gli azzurri di Conte stanno blindando un posto nella prossima Champions League, obiettivo minimo per poter costruire un futuro ancora vincente. Un futuro che si baserà sulla conferma di Rasmus Hojlund e Alisson Santos. Entrambi, infatti, verranno riscattati, "costringendo" Aurelio de Laurentiis a sborsare 60 milioni di euro ancora prima di poter operare sul mercato estivo.

Per il danese il riscatto diventerà obbligatorio al raggiungimento di un posto tra le prime quattro, che tradotto in soldoni significherà togliere dalle casse societarie i 44 milioni di euro previsti dall'accordo con il Manchester United. Una cifra importante, ma ben spesa visti i risultati ottenuti sul campo dal 23enne attaccante ex Atalanta.

Ha avuto meno tempo a disposizione, ma ha subito convinto, Alisson Santos. Nel suo caso non c'è un obbligo di riscatto, ma l'impressione è che il Napoli verserà volentieri allo Sporting Lisbona i 16,5 milioni di euro previsti dal diritto. Conte è soddisfatto del rendimento del giovane brasiliano e in Portogallo si mangiano le mani per esserselo fatto scappare a una cifra decisamente bassa.

Due colpi "pesanti", che però intaccheranno parecchio il budget a disposizione del ds Manna in vista della campagna di rafforzamento. Dove, giocoforza, bisognerà mettere mano anche alle uscite.

