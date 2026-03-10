Napoli, la Champions League porta... Hojlund e Alisson Santos

Ha avuto meno tempo a disposizione, ma ha subito convinto, Alisson Santos. Nel suo caso non c'è un obbligo di riscatto, ma l'impressione è che il Napoli verserà volentieri allo Sporting Lisbona i 16,5 milioni di euro previsti dal diritto. Conte è soddisfatto del rendimento del giovane brasiliano e in Portogallo si mangiano le mani per esserselo fatto scappare a una cifra decisamente bassa.