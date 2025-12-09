Roma, Ferguson fa posto a Zirkzee: l'irlandese verso il ritorno al Brighton già a gennaio

Una scelta che lascerebbe al ds Massara maggior spazio di manovra nell'inseguimento all'obiettivo numero uno di gennaio: Joshua Zirkzee. L'olandese dopo aver fatto benissimo due anni fa a Bologna è stato portato a Manchester, sponda United. Da allora però il suo rendimento, sulla falsa riga del club, non è più stato all'altezza di quanto visto sotto le Due Torri: in una stagione e mezza ha accumulato 2600 minuti spalmati su 58 presenze tra tutte le competizioni mettendo a referto 8 gol e 3 assist.

Da settembre però gioca con il contagocce: appena 350 minuti in campo, la maggior parte dei quali arrivati nelle ultime settimane: Joshua è partito titolare in 3 delle ultime 4 dei Red Devils, trovando anche il primo gol stagionale. Ancora non abbastanza per chi, come lui, punta a strappare una convocazione per il prossimo Mondiale. Ed è per questo che l'olandese vede di buon occhio un ritorno in Serie A, sotto l'ala di un maestro del calibro del Gasp che in carriera sempre valorizzato i suoi attaccanti. Con l'addio di Ferguson l'assalto potrebbe diventare possibile.