MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, Ferguson fa posto a Zirkzee: l'irlandese verso il ritorno al Brighton già a gennaio

Giallorossi orientati a interrompere subito il prestito dell'irlandese. Al suo posto l'obiettivo numero uno è l'ex Bologna

di Redazione
09 Dic 2025 - 10:59

Un matrimonio non riuscito. L'avventura di Evan Ferguson alla Roma potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda: troppo poco un gol e un assist in oltre 700 minuti in campo. I giallorossi dunque, obbligati dagli accordi con la Uefa a tenere sempre un occhio sui conti, sarebbero orientati a rispedire il 21enne al Brighton, interrompendo anzitempo il prestito. L'irlandese, arrivato con l'etichetta del Golden Boy da rigenerare, dopo aver fatto vedere cose buone nelle amichevoli estive si è perso. Anche il rapporto con Gasperini ha vissuto di alti e bassi: il tecnico in diverse occasioni ha fatto capire che anche l'atteggiamento del centravanti in allenamento non lo convinceva del tutto. 

OBIETTIVO ZIRKZEE

Una scelta che lascerebbe al ds Massara maggior spazio di manovra nell'inseguimento all'obiettivo numero uno di gennaio: Joshua Zirkzee. L'olandese dopo aver fatto benissimo due anni fa a Bologna è stato portato a Manchester, sponda United. Da allora però il suo rendimento, sulla falsa riga del club, non è più stato all'altezza di quanto visto sotto le Due Torri: in una stagione e mezza ha accumulato 2600 minuti spalmati su 58 presenze tra tutte le competizioni mettendo a referto 8 gol e 3 assist.
Da settembre però gioca con il contagocce: appena 350 minuti in campo, la maggior parte dei quali arrivati nelle ultime settimane: Joshua è partito titolare in 3 delle ultime 4 dei Red Devils, trovando anche il primo gol stagionale. Ancora non abbastanza per chi, come lui, punta a strappare una convocazione per il prossimo Mondiale. Ed è per questo che l'olandese vede di buon occhio un ritorno in Serie A, sotto l'ala di un maestro del calibro del Gasp che in carriera sempre valorizzato i suoi attaccanti. Con l'addio di Ferguson l'assalto potrebbe diventare possibile. 

roma
mercato roma
joshua zirkzee
ferguson

