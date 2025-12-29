Logo SportMediaset

MANOVRE AZZURRE

Mastantuono offerto ma il Napoli non affonda: le ragioni dietro al no azzurro

Fioccano le speculazioni sul futuro del classe 2007: gli azzurri tra le squadra accostate, ma l'ingaggio dell'argentino sembra improbabile

di Redazione
29 Dic 2025 - 11:10

Un nome che accende le fantasie dei tifosi. Franco Mastantuono è uno di quei profili che fa sognare: giovanissimo, appena 18 anni, ma già con l'etichetta del predestinato stampata sulla fronte. Quest'estate il Real Madrid ha staccato un assegno da 45 milioni per battere la concorrenza e strappare al River Plate quello che tutti indicano come prossimo crac del calcio argentino. L'impatto con il mondo Blancos però è stato tutt'altro che semplice. Mastantuono deve fare i conti con una concorrenza spietata: Rodrygo, Arda Guler, perfino Brahim Diaz, al Real Madrid è davvero complesso guadagnarsi una maglia dalla trequarti in su. 

Una situazione che ha dato adito alle speculazioni sul futuro del classe 2007: secondo alcune voci emerse negli ultimi giorni, l'entourage di Mastantuono avrebbe iniziato a offrire il giocatore in prestito a vari club per aumentare il minutaggio del ragazzo in vista del Mondiale della prossima estate. Tra le squadre contattate ci sarebbe stato anche il Napoli. 

Una suggestione di mercato quasi sicuramente destinata a rimanere tale per diverse ragioni. In primis da quello che è emerso da Madrid in risposta a queste voci: Xabi Alonso crede fermamente in Mastantuono e ci conta per i prossimi mesi. In più, la sensazione è che Giovanni Manna sia alla ricerca di un centrocampista puro più che un esterno offensivo/trequartista. Non bastasse ciò, un ipotetico approdo al Napoli (anche solo in prestito) comporterebbe una serie di passaggi obbligati: gli azzurri, costretti a chiudere il mercato di gennaio a saldo zero, dovrebbero riuscire a piazzare qualche esubero per far posto all' ingaggio del fantasista argentino

In alternativa il Napoli avrebbe dovuto convincere il Real a lasciare Mastantuono in prestito gratuito contribuendo al pagamento dell'ingaggio del ragazzo. Uno scenario che difficilmente a Madrid potranno prendere in considerazione: l'idea di "regalare" un calciatore del talento di Mastantuono a una potenziale rivale di Champions League non scalda particolarmente i vertici dei Blancos. Mastantuono al Napoli sembra destinato a rimanere soltanto una suggestione di fine anno. 

mercato napoli
franco mastantuono
real madrid
napoli
prestito

