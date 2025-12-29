Mastantuono offerto ma il Napoli non affonda: le ragioni dietro al no azzurro

Un nome che accende le fantasie dei tifosi. Franco Mastantuono è uno di quei profili che fa sognare: giovanissimo, appena 18 anni, ma già con l'etichetta del predestinato stampata sulla fronte. Quest'estate il Real Madrid ha staccato un assegno da 45 milioni per battere la concorrenza e strappare al River Plate quello che tutti indicano come prossimo crac del calcio argentino. L'impatto con il mondo Blancos però è stato tutt'altro che semplice. Mastantuono deve fare i conti con una concorrenza spietata: Rodrygo, Arda Guler, perfino Brahim Diaz, al Real Madrid è davvero complesso guadagnarsi una maglia dalla trequarti in su.