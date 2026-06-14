Napoli, Gila o Gatti per la difesa. A centrocampo due obiettivi
Max al lavoro col ds Manna per costruire il nuovo corso azzurro: subito un colpo dietro, poi, una volta capito chi partirà, assalto a Rabiot con il sogno Bouaddi nel cassetto
Max Allegri deve ancora essere annunciato ma il suo Napoli sta già prendendo forma. Il ds Giovanni Manna si sta muovendo sui profili concordati con il tecnico livornese, in attesa di avere il via libera dal Milan per ufficializzare il matrimonio azzurro. La priorità è chiara: serve un difensore di livello. Una posizione per cui ci sarebbero due candidati forti: in pole Mario Gila seguito a ruota da Federico Gatti. I centrali di Lazio e Juventus, guarda caso, negli scorsi mesi erano stati accostati con forza al Milan. Chiaro segnale che ci sia approvazione totale di Allegri su entrambi.
Gila prima scelta, Gatti più costoso
Il primo nome in lista è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo piace tanto per caratteristiche (veloce, abile in impostazione) e soprattutto perché potrebbe essere un'occasione di mercato. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2027 e, al momento, percepisce un ingaggio contenuto. Per tutti questi motivi l'ex Real Madrid (che mantiene una percentuale intorno al 40% sulla rivendita del ragazzo) è la primissima scelta. Anche perché nei discorsi con i biancocelesti, alla ricerca di un attaccante, potrebbe finire anche Lorenzo Lucca, in uscita da Napoli.
Segue Federico Gatti, che ha già lavorato con Allegri negli anni alla Juve. Max lo stima, tanto che a gennaio aveva fatto una chiamata per capire se c’erano possibilità di portarlo a Milano. Risposta negativa, con relativo rinnovo con i bianconeri. Un dettaglio, quello del nuovo contratto, che complica l'uscita del difensore italiano: Gatti percepisce oggi uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro a stagione ed è difficile pensare che la Juventus decida di privarsene per meno di 28/30 milioni.
Restyling centrocampo
In attesa di capire il futuro dell'attacco con Lucca e Lukaku in bilico, Allegri sta affrontando il dossier centrocampo. Max vorrebbe ripartire da Stanislav Lobotka ma il futuro dello slovacco rimane incerto. Manna in caso di addio sogna Ayyoub Bouaddi del Lille: con la vetrina del Mondiale però, il prezzo della stellina del Marocco è già schizzato oltre le possibilità di ogni squadra italiana. Per questo il primo obiettivo sarebbe quello di provare a blindare Lobotka. In uscita potrebbe esserci anche Zambo Anguissa, che ritiene conclusa la sua avventura a Napoli. Per sostituire il gigante camerunese Allegri vorrebbe portare al Maradona un suo pretoriano: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe decidere di seguire Max a Napoli dopo il feeling confermato anche durante questa stagione a Milano.