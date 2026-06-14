Napoli, Gila o Gatti per la difesa. A centrocampo due obiettivi

Il primo nome in lista è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo piace tanto per caratteristiche (veloce, abile in impostazione) e soprattutto perché potrebbe essere un'occasione di mercato. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2027 e, al momento, percepisce un ingaggio contenuto. Per tutti questi motivi l'ex Real Madrid (che mantiene una percentuale intorno al 40% sulla rivendita del ragazzo) è la primissima scelta. Anche perché nei discorsi con i biancocelesti, alla ricerca di un attaccante, potrebbe finire anche Lorenzo Lucca, in uscita da Napoli.

Segue Federico Gatti, che ha già lavorato con Allegri negli anni alla Juve. Max lo stima, tanto che a gennaio aveva fatto una chiamata per capire se c’erano possibilità di portarlo a Milano. Risposta negativa, con relativo rinnovo con i bianconeri. Un dettaglio, quello del nuovo contratto, che complica l'uscita del difensore italiano: Gatti percepisce oggi uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro a stagione ed è difficile pensare che la Juventus decida di privarsene per meno di 28/30 milioni.