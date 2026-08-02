Petkovic lascia l'Algeria, accordo per l'addio consensuale

02 Ago 2026 - 22:33
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Il commissario tecnico dell'Algeria, l'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, e la Federcalcio algerina hanno raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il contratto, mettendo fine a oltre un mese di incertezze sul futuro del tecnico dopo l'eliminazione dei "Fennec" ai Mondiali 2026. Lo riferiscono media algerini e arabi, tra cui il sito d'informazione sportiva WinWin. Secondo quanto riportato, il Petcovic avrebbe accettato la separazione consensuale dopo gli ultimi contatti con i dirigenti della Federcalcio algerina. Atteso ieri ad Algeri per riprendere il lavoro, Petkovic non è però rientrato nel Paese. Alla base della decisione vi sarebbe anche il rifiuto delle condizioni poste dalla Federcalcio algerina, che prevedevano la rinuncia al proprio staff tecnico e l'obbligo di trascorrere tre settimane su quattro ogni mese nel Paese nordafricano. L'accordo prevede il pagamento di tre mensilità, pari a circa 480 mila euro, oltre alla liquidazione degli eventuali premi ancora spettanti. La risoluzione consensuale produce effetti anche sullo staff dell'ex allenatore della Lazio, che lascerà contestualmente la nazionale. Il precedente contratto di Petkovic era scaduto il 31 luglio scorso. La Federcalcio algerina ne aveva annunciato il 7 giugno il rinnovo per altre due stagioni insieme al suo staff, ma il rapporto si è concluso prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo. La decisione arriva dopo la deludente campagna dell'Algeria ai Mondiali 2026, conclusa con l'eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera per 2-0, risultato che aveva alimentato forti contestazioni da parte di tifosi e opinione pubblica. La Direzione tecnica nazionale ha convocato per giovedì una riunione della commissione tecnica per esaminare i dossier dei candidati alla successione di Petkovic sulla panchina della nazionale. Tra le ipotesi al vaglio prende quota anche la pista di un tecnico spagnolo. Petkovic guidava l'Algeria dal marzo 2024, quando aveva sostituito Djamel Belmadi. In 33 partite ha collezionato 23 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.

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