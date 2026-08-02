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Lukaku apre all'addio al Napoli: l'Atlanta United fa sul serio

Dal Belgio: Romelu Lukaku apre all'addio al Napoli. L'Atlanta United spinge per portarlo in Mls, contatti avviati

02 Ago 2026 - 12:31
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Romelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli per sbarcare negli Stati Uniti. Secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, l'attaccante ha aperto alla possibilità di chiudere anticipatamente la sua avventura con la maglia azzurra e tentare un'esperienza in Major League Soccer.

La tentazione d'oltreoceano sta prendendo contorni sempre più definiti grazie all'affondo dell'Atlanta United FC. Il club dello stato della Georgia ha individuato nel centravanti il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Secondo quanto rivelato da Tavolieri, i dirigenti statunitensi stanno spingendo con forza per trovare la fumata bianca. I primi contatti sono già scattati per saggiare le cifre dell'operazione e l'intesa sull'ingaggio del calciatore anche se l'operazione si trova ancora in una fase embrionale.

Napoli in festa per il centenario degli azzurri

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