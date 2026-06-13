Un altro Modric per Allegri: Max mette Lobotka al centro del suo Napoli

E in questo senso Allegri è stato chiarissimo: Lobotka non si tocca, è e deve restare il centro di gravità della manovra del suo Napoli, quello in grado di dettare i tempi di gioco e di ripulire le azioni sia in fase difensiva che, soprattutto, in fase di costruzione dove a lui sarà affidato il fondamentale compito dell'uscita dal basso. Logico, quindi, che i colloqui tra Lobotka e il Napoli possano ripartire. Ripartire un dato di fatto importante, che, cioè, lo slovacco ha ancora un anno di contratto con gli azzurri ma che il club partenopeo ha un'opzione di rinnovo bilaterale da poter esercitare. Opzione che passerebbe, per accontentare Lobo, anche per un ritocco dell'ingaggio. Certamente l'arrivo di Allegri ha un po' cambiato gli orizzonti e rinvigorito la voglia dello slovacco di continuare a Napoli. E questo, per uno che sembrava in uscita, è già un ottimo punto di partenza.