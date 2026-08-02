Inter, si riaccende la pista Diaby? Dall'Arabia: "C'è l'offerta"

02 Ago 2026 - 22:49
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Gli uomini mercato dell'Inter continuano la loro ricerca per regalare a Christian Chivu l'erede di Denzel Dumfries. Nelle ultime ore è tornato d’attualità un vecchio pallino dei nerazzurri: Moussa Diaby. L'esterno francese dell'Al Itthiad era stato corteggiato a lungo nel mercato di gennaio, salvo poi non riuscire a trovare un'intesa sulla sua valutazione.

Oggi, secondo quanto riportano dall'Arabia, l'Inter sarebbe tornata alla carica con un'offerta da 18 milioni più Kristjan Asllani. Proposta che al momento non trova riscontri. Più probabile che i nerazzurri abbiano riallacciato i contatti con l'Al Ittihad per capire se la loro posizione sul calciatore sia cambiata. Oltre alla valutazione, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio che percepisce attualmente Diaby, fuori dai parametri nerazzurri. 

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