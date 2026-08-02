Inter, si riaccende la pista Diaby? Dall'Arabia: "C'è l'offerta"

Oggi, secondo quanto riportano dall'Arabia, l'Inter sarebbe tornata alla carica con un'offerta da 18 milioni più Kristjan Asllani. Proposta che al momento non trova riscontri. Più probabile che i nerazzurri abbiano riallacciato i contatti con l'Al Ittihad per capire se la loro posizione sul calciatore sia cambiata. Oltre alla valutazione, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio che percepisce attualmente Diaby, fuori dai parametri nerazzurri.