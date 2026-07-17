Como, Suwarso: "Fabregas cercato dal Napoli e da un altro club italiano. Ha rifiutato"

Prima di puntare su Max Allegri, il Napoli aveva pensato a Cesc Fabregas per la propria panchina. Arrivando anche a un'offerta per il tecnico spagnolo del Como, che ha rifiutato la proposta.
Questo il retroscena svelato direttamente dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, in un'intervista a La Stampa. "Diversi club hanno chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato". Quali? "Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale". E gli altri due? "Uno è italiano, non dico altro".
In qualche modo, destini incrociati per Allegri e Fabregas, spesso contrapposti dalla critica per principi di gioco e filosofia da allenatori. Dopo le tensioni di Milan-Como dello scorso campionato e le reciproche provocazioni in conferenza stampa, il Napoli aveva pensato prima a Fabregas per il post Conte, ricevendo un "no" come risposta, e poi ripiegato su Allegri come alternativa.
In ogni caso, il numero uno del club guarda avanti dopo la qualificazione in Champions: "Non ci aspettavamo di arrivare così in alto, questo migliora la nostra posizione finanziaria ma allo stesso tempo dobbiamo velocizzare i tempi, perché ci aspettavamo di raggiungere questo obiettivo tra qualche anno. Ora abbiamo meno tempo per adeguarci alle regole finanziarie, ma ce la faremo e non possiamo sprecare questa opportunità. Sogno di vedere giocare a Como squadre come Manchester United o Real Madrid".
La filosofia del gioco è invece chiara: "Il nostro obiettivo è quello di vincere le gare provando a dominare la partita. Nemmeno a San Siro ci siamo chiusi in difesa. Non ci poniamo obiettivi specifici, ma se, continuando a vincere, riusciamo a conquistare qualche trofeo va bene ugualmente".
Sulla stadio, invece: "Siamo tranquilli, non ci saranno problemi. Non capisco perché alcuni si ostinino a dire il contrario. Non compreremo il Sinigaglia in futuro, assolutamente no".