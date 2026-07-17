Como, Suwarso: "Fabregas cercato dal Napoli e da un altro club italiano. Ha rifiutato"

Questo il retroscena svelato direttamente dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, in un'intervista a La Stampa. "Diversi club hanno chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato". Quali? "Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale". E gli altri due? "Uno è italiano, non dico altro".