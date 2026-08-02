Juve, spunta un nome nuovo per la porta: proposto Atubolu

Dopo aver sistemato l'attacco con gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, l'attenzione della Juve si sposta alla ricerca di un uovo portiere. Tramontate le piste che portano a Dibu Martinez e Suzuki, il nome che al momento prende maggior quota è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Attenzione però anche alla candidatura di un outsider: Noah Atubolu del Friburgo. Il portiere tedesco, uno dei giovani estremi difensori più promettenti sul panorama europeo, ha un contratto in scadenza nel 2027 e nelle ultime ore i suoi agenti l'hanno offerto a Carnevali. Ancora presto per dire se il profilo del classe 2002 convinca del tutto i bianconeri ma attenzione anche alla sua candidatura.