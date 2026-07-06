Allegri atteso a Napoli il 13, oggi via i veli alla nuova maglia del centenario

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, le prime parole da allenatore azzurro saranno alla presentazione di martedì 14 alle 11.30 al teatro San Carlo. L'ex Milan è pronto a cominciare la sua nuova avventura in azzurro, anche se da giorni è al lavoro con il presidente De Laurentiis e il ds Manna per costruire la squadra per la prossima stagione. Ma in questo senso saranno decisivi i due ritiri tra Dimaro in Trentino (dal 17 al 27 luglio) e Casteldisangro (dal 30 luglio al 13 agosto), quando Allegri potrà valutare la numerosa rosa attualmente a sua disposizione (47 giocatori dopo il rientro di diversi elementi dai vari prestiti) e decidere chi resta e chi andrà via. Il tecnico toscano è atteso a Napoli il 13 luglio, il giorno prima della presentazione. Intanto sabato ha fatto tappa a Milano in una nota sartoria napoletana in vista del grande evento.