Cagliari, è rottura totale con Esposito: il Napoli alla finestra, Adzic (Juve) in pole per sostituirlo

Sono ore di grande tensione tra il Cagliari e Sebastiano Esposito. Al comunicato del club sul fatto che l'attaccante abbia lasciato il ritiro senza autorizzazione, ha risposto l'agente dello stesso calciatore, Mario Giuffredi, con toni durissimi: "Se il Cagliari ha un direttore sportivo che è un pupazzo che è terrorizzato dal suo presidente a cui non dice le cose, io non posso saperlo".