Juve, Kolo e Alajbegovic corrono da Spalletti: già in volo verso Hong Kong

Firma, foto ufficiali di rito e... di corsa verso l’aeroporto. Questo, in estrema sintesi, è stato il pomeriggio torinese di Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. I due nuovi acquisti della Juve subito dopo la presentazione ufficiale si sono messi in viaggio verso Hong Kong per raggiungere i nuovi compagni di squadra e mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti. I bianconeri hanno anche scherzato sui social sulla partenza last minute di Kolo Muani e Alajbegovic: "Gli ultimi due posti... li hanno presi loro", si legge nella caption del post su X. E allora il francese e il bosniaco avranno modo di familiarizzare in volo, in attesa di poter trovare l'intesa sul campo.