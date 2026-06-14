Brilla la stella di Bouaddi: chi è il "Busquets" del 2007 che ha stregato il mondo

Come ogni predestinato che si rispetti ha deciso di manifestarsi a New York, la città per eccellenza delle stelle. La prestazione di Ayoubb Bouaddi nella sfida tra Brasile e Marocco ha fatto stropicciare gli occhi agli amanti del calcio di tutto il mondo. Novanta minuti di masterclass del centrocampo in cui il classe 2007 (!) ha portato a spasso la mediana della Seleçao: prima un venerabile maestro del calibro di Casemiro, poi Bruno Guimaraes e Fabinho. Cambiavano gli avversari ma non il risultato: impossibile togliergli il pallone. Una regia e una tranquillità palla al piede in zolle di campo caldissime come quelle che Bouaddi calpesta regolarmente davanti alla difesa quasi fastidiosi per facilità ed eleganza messe in mostra: il pressing, a tratti furioso, di Raphinha e compagni non ha mai mandato in affanno il terribile 18enne.