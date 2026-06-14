Brilla la stella di Bouaddi: chi è il "Busquets" del 2007 che ha stregato il mondo

Mondiale 2026, le rose più costose e il giocatore più prezioso di ogni nazionale
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Il 18enne ha dominato il centrocampo nella sfida tra Marocco e Brasile. Piace già ad Arsenal, Bayern e Psg: il Lille si frega le mani e spera in un'asta milionariadi Francesco Lommi
Come ogni predestinato che si rispetti ha deciso di manifestarsi a New York, la città per eccellenza delle stelle. La prestazione di Ayoubb Bouaddi nella sfida tra Brasile e Marocco ha fatto stropicciare gli occhi agli amanti del calcio di tutto il mondo. Novanta minuti di masterclass del centrocampo in cui il classe 2007 (!) ha portato a spasso la mediana della Seleçao: prima un venerabile maestro del calibro di Casemiro, poi Bruno Guimaraes e Fabinho. Cambiavano gli avversari ma non il risultato: impossibile togliergli il pallone. Una regia e una tranquillità palla al piede in zolle di campo caldissime come quelle che Bouaddi calpesta regolarmente davanti alla difesa quasi fastidiosi per facilità ed eleganza messe in mostra: il pressing, a tratti furioso, di Raphinha e compagni non ha mai mandato in affanno il terribile 18enne.
I dati restituiscono solo in parte la sensazione di grandezza che Bouaddi ha dato nei 90 minuti contro il Brasile: 91% di passaggi riusciti (60/66), 60% dei duelli vinti, 6 palle recuperate e un solo fallo commesso. Più in generale, il ragazzo ha dato la sensazione di comandare tempi e ritmi della partita. Impossibile non pensare a Sergio Busquets vedendolo giocare: come lo spagnolo, il 18enne non spicca per velocità ma per come nasconde e fa girare il pallone. Una regia sempre pulita sia nel breve che nel lungo.
E il Lille, che un anno fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2029, si frega le mani. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, Bouaddi vale già 50 milioni di euro. Una stima già probabilmente al ribasso: il club francese spera che la vetrina Mondiale possa creare un'asta internazionale sul ragazzo di Senlis. Prezzi, purtroppo, fuori mercato per la Serie A: si dice che Arsenal, Bayern e Psg siano sulle sue tracce. Chi lo prenderà dovrà sborsare sicuramente una cifra importante ma farà un affare: nei prossimi 15 anni sentiremo molto parlare di questo ragazzo sbocciato in una notte (quasi) d'estate a New York.
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