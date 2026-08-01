Calciomercato Napoli, vicino l'addio di Gutierrez: i nomi nuovi per la difesa di Allegri

Ma la situazione potrebbe sbloccarsi presto perché il Bayer Leverkusen è molto vicino all'acquisto di Miguel Gutierrez, una pedina che né l'allenatore né il club vorrebbero sacrificare ma che ha mercato e per il quale i tedeschi si sono mossi molto velocemente mettendo sul piatto quei 30 milioni, bonus facili inclusi, che il Napoli ha sempre chiesto per l'esterno spagnolo.