Calciomercato Napoli, vicino l'addio di Gutierrez: i nomi nuovi per la difesa di Allegri

Napoli, mega corteo dei tifosi in centro per i 100 anni del club LE FOTO
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Sin qui il mantra del mercato del Napoli è stato piuttosto chiaro a tutti: prima le cessioni, poi gli acquisti. Non a caso sin qui Massimiliano Allegri ha allenato la stessa rosa di Antonio Conte, fatti salvi i rientri dai vari prestiti.
Ma la situazione potrebbe sbloccarsi presto perché il Bayer Leverkusen è molto vicino all'acquisto di Miguel Gutierrez, una pedina che né l'allenatore né il club vorrebbero sacrificare ma che ha mercato e per il quale i tedeschi si sono mossi molto velocemente mettendo sul piatto quei 30 milioni, bonus facili inclusi, che il Napoli ha sempre chiesto per l'esterno spagnolo.
Una cessione dolorosa che mette d'accordo - seppur in senso critico - i tifosi azzurri, non è difficile trovare messaggi social a commento della notizia, tutti dello stesso tono: "Non si possono vendere i migliori", "Non costruisci futuro in questo modo" e così via. Ma l'infortunio di Buongiorno e l'urgenza di trovare un nuovo difensore centrale non lasciano molto margine a Manna e quindi Gutierrez prenderà la via della Germania.
Per la difesa il piano A resta Federico Gatti, che tornerebbe volentieri a lavorare con Allegri, ma la Juventus non apre al prestito, neppure con obbligo di riscatto. Piacciono anche Tiago Gabriel del Lecce, valutato 30 milioni, e Badiashile del Chelsea.
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