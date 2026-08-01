Manovre azzurre

Calciomercato Napoli, vicino l'addio di Gutierrez: i nomi nuovi per la difesa di Allegri

Il Bayer Leverkusen accelera per Miguel Gutierrez: quanto incassa il Napoli e il malcontento dei tifosi azzurri

01 Ago 2026 - 10:14
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Sin qui il mantra del mercato del Napoli è stato piuttosto chiaro a tutti: prima le cessioni, poi gli acquisti. Non a caso sin qui Massimiliano Allegri ha allenato la stessa rosa di Antonio Conte, fatti salvi i rientri dai vari prestiti.

Gutierrez parte, quanto incassa il Napoli?

 Ma la situazione potrebbe sbloccarsi presto perché il Bayer Leverkusen è molto vicino all'acquisto di Miguel Gutierrez, una pedina che né l'allenatore né il club vorrebbero sacrificare ma che ha mercato e per il quale i tedeschi si sono mossi molto velocemente mettendo sul piatto quei 30 milioni, bonus facili inclusi, che il Napoli ha sempre chiesto per l'esterno spagnolo.

La posizione dei tifosi

 Una cessione dolorosa che mette d'accordo - seppur in senso critico - i tifosi azzurri, non è difficile trovare messaggi social a commento della notizia, tutti dello stesso tono: "Non si possono vendere i migliori", "Non costruisci futuro in questo modo" e così via. Ma l'infortunio di Buongiorno e l'urgenza di trovare un nuovo difensore centrale non lasciano molto margine a Manna e quindi Gutierrez prenderà la via della Germania.

I nomi per gli acquisti

 Per la difesa il piano A resta Federico Gatti, che tornerebbe volentieri a lavorare con Allegri, ma la Juventus non apre al prestito, neppure con obbligo di riscatto. Piacciono anche Tiago Gabriel del Lecce, valutato 30 milioni, e Badiashile del Chelsea.

Napoli, mega corteo dei tifosi in centro per i 100 anni del club LE FOTO

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