Napoli, oltre a Tiago Gabriel e Gatti spunta il nome di Badiashile del Chelsea: ipotesi prestito

La ricerca del rinforzo difensivo per il Napoli entra nel vivo. Tra piste già battute e suggestioni di mercato, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Benoît Badiashile, centrale di proprietà del Chelsea. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra i due club si sono intensificati: il Chelsea ha aperto alla possibilità di cedere il classe 2001 in prestito. Tuttavia, il punto cruciale della trattativa riguarda i dettagli del riscatto. I Blues spingono per inserire clausole che rendano il diritto un vero e proprio obbligo di riscatto, mentre il Napoli cerca margini di fattibilità per mantenere la formula del prestito con diritto.