Napoli, oltre a Tiago Gabriel e Gatti spunta il nome di Badiashile del Chelsea: ipotesi prestito

La ricerca del rinforzo difensivo per il Napoli entra nel vivo. Tra piste già battute e suggestioni di mercato, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Benoît Badiashile, centrale di proprietà del Chelsea. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra i due club si sono intensificati: il Chelsea ha aperto alla possibilità di cedere il classe 2001 in prestito. Tuttavia, il punto cruciale della trattativa riguarda i dettagli del riscatto. I Blues spingono per inserire clausole che rendano il diritto un vero e proprio obbligo di riscatto, mentre il Napoli cerca margini di fattibilità per mantenere la formula del prestito con diritto.
Qualora le due società trovassero un'intesa sulla formula, il Napoli passerà alla fase successiva: la trattativa per l'ingaggio del calciatore. In base alla normativa federale italiana, al momento del deposito in Lega di un contratto di prestito con opzione di riscatto, è obbligatorio allegare anche l'accordo economico che legherà il giocatore al club in caso di acquisizione a titolo definitivo.
L'ostacolo Premier e le cifre
Acquistato nel gennaio 2023 dal Monaco per circa 35 milioni di sterline (quasi 41 milioni di euro), Badiashile ha firmato con il club londinese un lungo contratto di sette anni e mezzo. Sebbene le porte per una sua partenza siano aperte, l'operazione non si preannuncia semplice: l'entourage del difensore francese vanta sondaggi e offerte anche da diversi club di Premier League.
Mentre i dirigenti azzurri valutano la fattibilità economica dell'operazione Badiashile, restano vive le altre opzioni sul taccuino di mercato. Federico Gatti è la pista d'esperienza per la Serie A, il centrale della Juventus rappresenta un profilo pronto per l'impiego immediato. Tiago Gabriel è Il giovane talento del Lecce costituisce l'alternativa di prospettiva, un profilo futuribile che rientra nell'ottica di investimento a lungo termine.