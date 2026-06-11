Napoli, Lukaku verso l'addio: De Laurentiis fissa il prezzo per la cessione

"Vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà, poi se dovranno andar via andranno via". Così qualche giorno fa De Laurentiis sul futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Ma il futuro dell'attaccante, attualmente impegnato - così come il compagno di squadra con la Nazionale belga ai Mondiali - sembra lontano da Napoli, nonostante il contratto di un altro anno. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il numero uno del club azzurro avrebbe già stabilito il prezzo di BigRom: 10 milioni di euro. Nell'estate di due anni fa il Napoli lo acquistò dal Chelsea per 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ma la sua cessione alleggerirebbe di parecchio il monte-ingaggi del club (il suo stipendio è di 7,7 milioni di euro lordi a stagione).



Un attaccante di ritorno dal prestito che invece potrebbe restare è Lorenzo Lucca, per cui il Nottingham Forest non ha esercitato il diritto di riscatto. Come è destinato a continuare a vestire la maglia azzurra Antonio Vergara. Piace tanto al Como di Fabregas e al Tottenham, ma il Napoli non ha intenzione di privarsi del suo gioiello: Con Manna ci parlo spesso, bisogna vedere l’allenatore e poi anche il pensiero del presidente, se magari per 25/30 milioni vale la pena darlo. Questa non è una scelta di Vergara, né del suo agente. Questa sarà una scelta del club. Noi non faremo la scelta di andare via. Al massimo potremmo chiedere di discutere del contratto. La scelta se tenerlo o darlo via, la farà il club.

"Con Manna ci parlo spesso, bisogna vedere l'allenatore e poi anche il pensiero del presidente, se magari per 25/30 milioni vale la pena darlo. Questa non è una scelta di Vergara, né del suo agente. Questa sarà una scelta del club", ha detto il suo agente Marfio Giuffredi a Radio Crc.