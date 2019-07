Napoli, De Laurentiis fa sul serio per Icardi. E può mettere Insigne sul piatto

06/07/2019

Il Napoli si inserisce prepotentemente nella corsa a Mauro Icardi . Gli azzurri vogliono il centravanti argentino dell' Inter : secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato Ancelotti in persona a chiedere a De Laurentiis di muoversi per la punta. Nonostante le smentite ufficiali sull'interesse per l'interista, il numero uno del club campano ha sempre apprezzato Maurito e non si è perciò tirato indietro. AdL metterebbe sul piatto 60 milioni di euro ma è chiamato a vendere (Inglese, Verdi, Ounas e Mario Rui tra gli altri) per fare cassa (anche per James Rodriguez ).

Spunta però un'altra ipotesi, rilanciata dal Corriere dello Sport, ovvero quella di proporre ai nerazzurri Lorenzo Insigne. La società di Viale della Liberazione avrebbe fatto un sondaggio per conoscere il costo del 28enne, allenato con ottimi risultati da Conte in Nazionale. Il numero 24 non è un intoccabile per Ancelotti e negli ultimi tempi non sono passate inosservate alcune frizioni con il popolo del San Paolo.



Il Napoli attende prima di andare effettivamente all'assalto di Icardi (che non disdegnerebbe la soluzione partenopea secondo alcune indiscrezioni) ma intanto lancia un segnale preciso alla Juventus. I bianconeri, prima di effettuare una manovra di disturbo sul fronte Lukaku, sottotraccia avrebbero (ri)avviato i contatti con Wanda Nara (sebbene manchino conferme ufficiali sull'incontro tenutosi a Ibiza) e tuttavia sono chiamati a 'liberarsi' in attacco di due pedine di peso quali Mandzukic e Higuain. Il Pipita da tempo è sul taccuino della Roma e le parole lusinghiere del ds Petrachi sono la migliore dimostrazione del forte interesse: l'ex Chelsea abbraccerà il progetto giallorosso abbassandosi l'attuale ingaggio, spalmato su più anni (servirebbe il rinnovo con la Juve)? L'acquisto di Higuain si concretizzerebbe solo dopo la partenza di Dzeko: il dialogo tra i capitolini e l'Inter ha subito una brusca frenata, però la trattativa rimane sempre in piedi e potrebbe andare in porto da un momento all'altro.