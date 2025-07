Napoli, svolta Osimhen: Il Galatasaray pronto a pagare la clausola di 75 milioni

Svolta nella trattativa per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Come rivelato da Orazio Accomando, il vicepresidente dei turchi, Abdullah Kavukçu, è arrivato a Milano accompagnato dall'intermediario George Gardi con l'obiettivo di chiudere l'affare col Napoli e non ha perso tempo: nell'incontro avvenuto a Palazzo Parigi con il ds azzurro Giovanni Manna, ha aumentato l'offerta per riportarsi a casa l'attaccante nigeriano. Pronta dunque l'offerta di 75 milioni che sono la cifra della clausola valida per l'estero. Per il giocatore, che vuole restare al Gala e lo ha detto chiaro e tondo, contratto di quattro anni a 16 milioni a stagione. Se l'operazione andasse in porto, il Napoli farebbe partire l'affondo per Darwin Núñez. E questo blitz interessa anche l'Inter: se il Gala prendesse Osimhen, rinuncerebbe a Calhanoglu.