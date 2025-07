Napoli, 55 mln per Darwin Nunez: il Liverpool resiste e dice no. Lucca resta un'alternativa

Darwin, che è disposto a sposare il progetto del Napoli per lavorare con Conte, arriverebbe a guadagnare circa 5-6 milioni di euro a stagione, quasi la stessa cifra garantita a Kevin De Bruyne. Meno però di Romelu Lukaku, il più pagato in rosa: il bomber 32enne incassa annualmente ben 7,6 mln. Il ds Manna intanto, mentre spinge per scardinare la resistenza del Liverpool per Nunez, si è ormai assicurato Beukema e Lang. Discorso diverso invece per Ndoye: la trattativa col Bologna, per ora, si è raffreddata.