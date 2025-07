Dusan Vlahovic, quasi sicuramente, lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. L'attaccante serbo è fuori dai piani dei bianconeri con il dg Comolli a caccia di una soluzione per cedere il serbo. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus proporrà la risoluzione del contratto all'entourage dell'attaccante in un incontro che potrebbe andare in scena nelle prossime ore.