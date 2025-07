Napoli, scambio di documenti per Lang: le cifre dell’accordo

E a Napoli tutti vorrebbero che fossero visite 'doppie' perché il club ha individuato in un altro olandese, Sam Beukema, l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa e per questo sta alzando il pressing sul Bologna per ottenere il sì da parte della società rossoblù e chiudere l'affare a stretto giro di posta. Il club di De Laurentiis ha inviato una nuova offerta da 30 milioni di euro più 2 di bonus e ora attende la risposta del Bologna: i due club sono ora a lavoro per limare le differenze emerse proprio sulla questione bonus e sulle modalità di pagamento, ma la sensazione è che l'accordo sia dietro l'angolo.