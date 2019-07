Roma, segnale all'Inter: Dzeko convocato per il ritiro

03/07/2019

Un segnale ben preciso. Edin Dzeko è stato convocato dalla Roma per le visite mediche (lunedì 8 luglio a Trigoria) e martedì l'attaccante dovrà presentarsi, al pari degli altri Nazionali, agli ordini del nuovo tecnico Paulo Fonseca per iniziare il ritiro secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Nessuna deroga dunque, niente ferie aggiuntive per il centravanti bosniaco, in parola con l'Inter. Con i nerazzurri Dzeko ha raggiunto l'intesa, quell'intesa che invece continua a mancare tra i due club. Al contrario i rapporti si sono 'deteriorati' per via dell'affaire Barella: le mosse capitoline per il centrocampista hanno fatto storcere il naso - per usare un euefemismo - al Biscione, infastidito anche dall'asse di mercato tra la Lupa e la Juventus (lo scambio Spinazzola-Pellegrini è stato emblematico in tal senso). La distanza tra le parti resta notevole con la società di viale della Liberazione che non si sposta dall'offerta di 10 miliioni e un giovane (non scelto dalla Roma) e i dirigenti giallorossi fermi sulla richiesta di 20 milioni. Dal canto suo Dzeko comincia a essere infastidito per la situazione e lo ha fatto presente al suo entourage. Il giocatore ha scelto l'Inter e ritiene conclusa la sua avventura nella Capitale (ha rifiutato la proposta di rinnovo). E' vero che a Trigoria non hanno più spasmodico bisogno di effettuare plusvalenze ma è altrettanto vero che il contratto della punta scade tra un anno, quando sarà libero di firmare con un'altra squadra. Al di là delle schermaglie converrebbe quindi a tutti mettere da parte le prove muscolari e tornare a parlarsi.