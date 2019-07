Dalla Spagna: "James Rodriguez a un passo dal Napoli"

03/07/2019

Siamo ormai al countdown per il passaggio di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli. Il trequartista colombiano ha già detto sì ad Ancelotti e i contatti con l'allenatore azzurro sarebbero costanti come riferisce As. Il 27enne sarebbe al centro del progetto tattico dell'allenatore di Reggiolo con il quale è stato protagonista di una stagione da applausi a Madrid (46 presenze e 17 gol nel 2014-15). I due sono stati insieme, per un breve periodo, anche al Bayern Monaco e ora si ritroverebbero per la terza volta.