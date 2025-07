Fiorentina, gelo con Dodo: possibile cessione per 25 milioni

Il futuro di Dodo potrebbe essere lontano da Firenze. L'esterno brasiliano, reduce da un'ottima stagione conclusa con 5 assist in Serie A, starebbe spingendo per lasciare la Fiorentina e gli estimatori non mancano. L'ex Shakhtar Donetsk è arrivato in Italia tre anni fa ed è legato alla viola ancora da due anni di contratto. La trattativa per il rinnovo di fatto non è mai partita, con la Fiorentina che non è disposta ad assecondare le richieste di Dodo. A Firenze sono convinti di poter convincere il brasiliano a restare anche senza il rinnovo, ma di fatto tra la dirigenza e il giocatore i rapporti sono ai minimi termini e il brasiliano vorrebbe lasciare la viola. Per accontentare l'ex Shakhtar ci vorrebbero circa 25 milioni, cifra che accontenterebbe la Fiorentina ma che al momento nessun club sembra disposto a investire. Dodo piace alla Juventus, può finire anche nel mirino di Roma e Milan che sono alla ricerca di un terzino a destra.