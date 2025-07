Juve, su Weah c'è il Marsiglia: tra i possibili sostituti Jonathan Clauss

Continua la ricerca di un esterno destro in casa Juventus. Tudor ha bisogno di rinforzi sulla corsia destra nel suo 3-4-2-1 e l'ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Jonathan Clauss. Il francese è una vecchia conoscenza del tecnico croato, visto che lo ha allenato in Ligue 1 ai tempi del Marsiglia nella stagione 2022/23. Attualmente al Nizza, Clauss è un classe '92 che può garantire qualità sulla destra, anche se l'età può rappresentare un problema in casa bianconera. Prossimo ai 33 anni, per il francese servono poco meno di dieci milioni di euro. Chi invece può andare al Marsiglia, lì dove Tudor ha allenato Clauss, è Timothy Weah. L'americano piace molto a De Zerbi e, dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, l'esterno bianconero ha aperto al trasferimento in Ligue 1.