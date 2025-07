Osimhen potrebbe andare in ritiro col Napoli: e se restasse con Lukaku?

Niente Arabia, niente Juventus: Victor Osimhen vuole continuare al Galatasaray, dove era arrivato in prestito la stagione scorsa vincendo poi la Superlig turca e laureandosi capocannoniere del torneo con 26 reti (37 invece quelle complessive considerando tutte le competizioni). Lo assicura il Corriere dello Sport che aggiunge come il Napoli non avrebbe problemi ad accontentarlo, a patto che il club turco si presenti coi famosi 75 milioni di euro della clausola, non uno in meno. In caso contrario porterebbe l'attaccante in ritiro, a partire dal 17 luglio.