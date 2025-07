Inzaghi può aiutare la Juve sul mercato: l'Al Hilal punta Vlahovic come alternativa a Osimhen

Vlahovic, chiariamo bene, non è il primo obiettivo dell'Al Hilal, che sta ancora premendo per assicurarsi Victor Osimhen (il nigeriano ha scelto il Galatasaray, non intenzionato a pagare la clausola al Napoli). Ma Inzaghi lo reputa comunque un'ottima alternativa, fattibile in tempi brevi nel caso Dusan aprisse alla possibilità di lasciare l'Europa. Scenario che l'ex Fiorentina non ha finora preso in considerazione. Per questo ha già detto no, alcune settimane fa, al Fenerbahce di Mourinho.