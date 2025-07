Atalanta, Lucca in pole se dovesse partire Retegui

Continuano le sirene arabe per Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A per il quale stanno arrivando offerte faraoniche dal campionato saudita. L'italo-argentino ha aperto alla destinazione Arabia Saudita, a resistere in questo momento è l'Atalanta che continua a chiedere 60 milioni di euro per il cartellino dell'ex Genoa. La Dea ha già rispedito al mittente un'offerta superiore ai 50 milioni e non intende fare sconti per Retegui. In caso di partenza del centravanti classe 1999 l'Atalanta andrebbe con forza su Lorenzo Lucca, con l'Udinese che ha messo in conto di cedere l'attaccante ex Pisa e Ajax. La valutazione che fanno i friulani è di almeno 40 milioni di euro, con il Napoli che osserva interessato anche se la priorità per gli azzurri rimane Darwin Nunez.