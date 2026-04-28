Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura

"Antonio è una persona seria, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto", aveva dichiarato ADL dal suolo americano. Parole che, lette tra le righe, suonano come una sfida o, peggio, come un mettere le mani avanti davanti a un addio che sembra già nell'aria. Ma non è solo Conte a essere scontento. Il quotidiano sottolinea come anche De Laurentiis abbia qualcosa da recriminare. Il patron non avrebbe digerito alcuni passaggi della gestione tecnica e, forse, quel "muro" alzato dall'allenatore su alcune dinamiche societarie. Il presidente sente di aver dato "carta bianca" (e un ingaggio faraonico), ma i conti, in termini di feeling e di prospettive, non tornano.