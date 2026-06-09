Manovre azzurre

Napoli, l'agente di Vergara: "Deciderà il club". Per la fascia Manna pesca in Argentina

Mario Giuffredi ha fatto il punto sul futuro del classe 2003, intanto la società valuta i rinforzi a destra 

09 Giu 2026 - 16:27
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In attesa di liberarsi dal Milan e poter abbracciare ufficialmente Napoli, Massimiliano Allegri è già al lavoro per individuare i reparti che necessitano rinforzi. Tra questi, c'è sicuramente la corsia di destra e proprio in questa zona di campo si potrebbero vedere dei volti nuovi. 

Quali obiettivi per la fascia destra?

 Il nuovo Napoli targato Allegri potrebbe essere impostato sul 4-3-3 e a destra i partenopei vogliono trovare delle alternative a Di Lorenzo e Neres in vista della stagione ricca di impegni. In basso, torna fortemente di moda il nome di Juanlu Sanchez: il classe 2003 del Siviglia è stato il grande obiettivo dell'estate 2025 e ora Manna potrebbe tornare all'assalto dello spagnolo per dare una valida alternativa al capitano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli nelle ultime ore sta seguendo da vicino anche Oscar Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors da 16 gol e altrettanti assist in 140 presenze. Il contratto del classe 2002 scade al 31 dicembre ma i partenopei hanno già iniziato a lavorare sottotraccia.  

Affare possibile per Gila?

 Il Napoli vuole regalare ad Allegri anche un difensore centrale e in questo ruolo l'obiettivo principale è Mario Gila. Il difensore della Lazio è al centro di numerosi intrecci di mercato ma il presidente Lotito ha promesso a Gattuso che farà di tutto per non lasciarlo partire. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e il rinnovo sembra sempre più lontano. Se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 30 milioni di euro, i biancocelesti potrebbero decidere di venderlo già quest'estate, con il Real Madrid che incasserebbe così il 50% della somma. Manna lo segue da tempo, ma la trattativa (se dovesse aprirsi) sarà sicuramente lunga e complicata. 

La posizione su Vergara

 Un punto fermo del nuovo corso azzurro dovrebbe essere Antonio Vergara. Il classe 2003 ha messo in mostra grandi qualità sotto la gestione di Antonio Conte, attirando su di sé l'attenzione di diversi club italiani stranieri, tra cui Atalanta, Como, Roma e Tottenham. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'agente Mario Giuffredi ha dichiarato: "Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una decisione del Napoli". A meno di clamorose offerte, al momento la società non sembra intenzionata a privarsene, considerato anche il legame che lega Vergara al Napoli: nato a Frattaminore, il trequartista ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'esordio in prima squadra e nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia. 

Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO

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