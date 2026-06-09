Napoli, l'agente di Vergara: "Deciderà il club". Per la fascia Manna pesca in Argentina

Il Napoli vuole regalare ad Allegri anche un difensore centrale e in questo ruolo l'obiettivo principale è Mario Gila. Il difensore della Lazio è al centro di numerosi intrecci di mercato ma il presidente Lotito ha promesso a Gattuso che farà di tutto per non lasciarlo partire. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e il rinnovo sembra sempre più lontano. Se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 30 milioni di euro, i biancocelesti potrebbero decidere di venderlo già quest'estate, con il Real Madrid che incasserebbe così il 50% della somma. Manna lo segue da tempo, ma la trattativa (se dovesse aprirsi) sarà sicuramente lunga e complicata.