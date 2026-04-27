Corsa Champions in discesa per Napoli e Milan, per la Juve ci sono le minacce Como e Roma

Como e Roma possono pensare di andare in Champions vincendo tutte le partite, a cominciare dalla prossima che per I giallorossi sarà lunedì 4 maggio in casa contro la Fiorentina. La Juve, se avesse vinto a San Siro, avrebbe sbriciolato I progetti di Fabregas e Gasperini. È andata in un altro modo e sarà ancora una sofferenza per quasi tutti.