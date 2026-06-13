Marotta-Perez, l'incontro c'è stato: sul tavolo anche il mercato, i nomi

L'incontro tra Florentino Perez e Beppe Marotta, rispettivamente numeri uno di Real Madrid e Inter, c'è stato. Lo testimoniano gli scatti postati sui social dai nerazzurri in occasione della partita benefica tra le Legends di Real Madrid e Inter. Tra i due, è assai probabile che si sia parlato anche di mercato: i nomi in ballo sono tanti. Da Rodrygo ad Arda Guler passando per Brahim Diaz e Mastantuono. Quasi impossibile invece per i nerazzurri puntare a Nico Paz: se Mourinho non lo tratterrà a Valdebebas l'argentino è destinato a tornare al Como di Fabregas. Insomma dopo il passaggio di Dumfries al Real, l'Inter sta fiutando il colpo per alzare il potenziale dell'attacco di Chivu.