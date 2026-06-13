Ufficiale, Yaya Touré nuovo allenatore dello Slovan Bratislava

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ora è arrivata l'ufficialità: Yaya Touré è il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava. L'ex centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Nelle ultime stagioni, il classe '83 ha fatto esperienza come tecnico nelle giovanili del Tottenham e poi è stato il vice allenatore di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. "Sono davvero felice ed entusiasta, non vedo l'ora di metterci al lavoro tutti insieme a partire da lunedì", ha dichiarato Touré ai canali ufficiali del club slovacco.