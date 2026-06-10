Napoli, per Allegri uno spogliatoio che parla spagnolo: obiettivi Gila e Zeballos, torna di moda Juanlu

Nello stesso ruolo tornerà a disposizione Rafa Marin. Ceduto in prestito al Villarreal nell'estate 2025, arriva da una grande stagione ne La Liga e ha insistito personalmente per non far scattare il diritto di riscatto con il club spagnolo, riporta La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo del 24enne cresciuto nelle giovanili del Real Madrid è quello di riscattarsi in Serie A. Gli stessi Blancos, che hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni di euro per questa estate e da 35 nella prossima, osservano interessati. Oltre a Marin, Allegri valuterà anche Marianucci, di ritorno dal Torino.