Allegri-Napoli, De Laurentiis chiama Scaroni. Contatti quotidiani con il tecnico

Il Napoli aspetta Max Allegri. Prima di iniziare la sua nuova avventura in azzurro, il tecnico toscano deve liberarsi dal Milan ma con il club rossonero deve ancora trovare un accordo sulla buonuscita. "Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Vedremo se cambierà qualcosa", ha detto qualche giorno fa ai microfoni di Sportitalia Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Allegri. Il presidente De Laurentiis è tranquillo. Come riferisce 'Il Mattino' il patron del club azzurro avrebbe chiamato il presidente del Milan Paolo Scaroni ricevendo rassicurazioni sull'allenatore scelto per il dopo Conte: è soltanto una questione di tempo. Allegri in ogni caso ha già la testa al Napoli: praticamente quotidiani i contatti con il ds Giovanni Manna e con il presidente De Laurentiis, con i quali ha già cominciato a lavorare sulla squadra per la prossima stagione, studiando gli eventuali innesti per rafforzare la rosa.