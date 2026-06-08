I 'casi' De Bruyne e Lukaku, Anguissa e il futuro di Vergara (lo vuole il Como): i nodi di Allegri

Max Allegri è in stand-by. "Questione di tempo", è la risposta che il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dato a De Laurentiis, rassicurandolo sulla posizione del tecnico toscano. Che intanto sta già lavorando con lo stesso numero uno del Napoli e con il ds Manna sulla squadra per la prossima stagione. Innesti funzionali al suo gioco, tanti giocatori che rientrano dai prestiti (da Noa Lang a Lucca, da Rafa Marin a Cajuste) e quindi organico da sfoltire e un paio di casi 'spinosi' da risolvere, quelli che riguardano De Bruyne e Lukaku: tanto il materiale già sul tavolo del prossimo allenatore e della dirigenza azzurra. "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà, poi se dovranno andar via andranno via", le parole di De Laurentiis sul centrocampista e l'attaccante, in ritiro con il Belgio in vista del Mondiale. E AdL potrebbe osservarli da vicino a Los Angeles il 21 giugno in occasione della sfida tra Belgio e Iran. Il confronto vero e proprio, poi, al rientro alla base.



Un giocatore che sembrava destinato a lasciare il Napoli - nonostante un altro anno di contratto e nessuna novità su un eventuale rinnovo - dopo una stagione costellata dagli infortuni e che invece potrebbe restare è Anguissa. Allegri vuole rilanciare il camerunese e parlerà con lui per cercare di trattenerlo. E il tecnico dovrà dire la sua anche sulla posizione del gioiellino azzurro Antonio Vergara, classe 2003, oggetto del desiderio del Como, valutato 30 milioni di euro. Secondo 'Il Mattino' ci sono già stati contatti tra i lariani e l'agente del centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio, Mario Giuffredi, che avrebbe aperto al trasferimento. Sul fronte degli eventuali arrivi, Manna è al lavoro per la fascia destra: il nome in pole è quello del 21 enne israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Già raggiunta un'intesa di massima con il giocatore fino al 2031 a 1,3 milioni di euro più bonus. Ancora larga invece la forbice tra domanda - 25 milioni di euro - e offerta (18).