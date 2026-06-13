Milan e borsino allenatori: scende Glasner, sale Jaissle

Sale la candidatura di Matthias Jaissle: confermato un importante incontro tra la dirigenza del Milan e il tecnico tedesco 38enne, attualmente alla guida dell'Al Ahli (con cui ha un contratto da 11 milioni netti l'anno, ma si abbasserebbe l'ingaggio per tornare in Europa), che chiede 5-6 milioni per liberarlo, e con cui ha conquistato due Champions League asiatiche consecutive e un profilo da sempre molto stimato a Casa Milan.