Milan e borsino allenatori: scende Glasner, sale Jaissle

13 Giu 2026 - 09:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Matthias Jaissle © instagram

Matthias Jaissle © instagram

Dopo il no di Rangnick, al Milan il casting per il post-Allegri ha registrato una frenata sul fronte Oliver Glasner. Quello che fino a pochi giorni fa era considerato il candidato principale per la panchina rossonera sembra ora aver perso quota proprio perché molto legato all'attuale ct dell'Austria.

Sale la candidatura di Matthias Jaissle: confermato un importante incontro tra la dirigenza del Milan e il tecnico tedesco 38enne, attualmente alla guida dell'Al Ahli (con cui ha un contratto da 11 milioni netti l'anno, ma si abbasserebbe l'ingaggio per tornare in Europa), che chiede 5-6 milioni per liberarlo, e con cui ha conquistato due Champions League asiatiche consecutive e un profilo da sempre molto stimato a Casa Milan.

In corsa anche Ruben Amorim, un profilo più alla Fabregas secondo i dettami che Gerry Cardinale aveva indicato per la panchina milanista, e che sembra il preferito di Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, che l'aveva esonerato lo scorso gennaio.

videovideo

Ultimi video

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Allegri 'ostaggio' del Milan: si muove direttamente AdL e parla con Ibrahimovic

Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:29
Il Psg punta un attaccante del Barcellona: gli incastri
10:00
Mateta sul mancato passaggio al Milan: "Non è stato facile"
09:30
La Spagna riallontana Modric dal Milan: le ultime sul ritiro
Matthias Jaissle
09:09
Milan e borsino allenatori: scende Glasner, sale Jaissle
Paulo Dybala
09:01
Dybala spaventa la Roma: "Futuro incerto, tutto può succedere"