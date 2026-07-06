Anguissa-Lobotka e Meret-Milinkovic Savic, Allegri ha già deciso

Saranno i ritiri di Dimaro e di Casteldisangro a chiarire le idee a Max Allegri su chi lo seguirà nella sua avventura in azzurro e chi invece lo saluterà subito, in prestito o a titolo definitivo. Lo impone inevitabilmente una rosa 'extralarge' di 47 giocatori dopo il rientro alla base di diversi elementi. Il tecnico azzurro - come riporta 'Il Mattino' - su alcuni punti ha le idee molto chiare: tra Meret e Milinkovic-Savic, soltanto uno resterà in azzurro e al momento è il portiere serbo, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino e valutato non meno di 20 milioni di euro, il maggior indiziato per andare via. Sulle sue tracce non solo il Besiktas di Vincenzo Italiano e club arabi ma anche l'Hull City neo promosso in Premier League, che avrebbe già avanzato un'offerta ufficiale. Per il centrocampo Allegri non vuole privarsi né di Anguissa né di Lobotka, garanzie di esperienza e di qualità. Il camerunese ha un contratto in scadenza tra un anno e De Laurentiis non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero: il Besiktas lo punta, il presidente azzurro parte da una valutazione di 15 milioni di euro. Lo slovacco è finito nel mirino della Juve e di Spalletti che vorrebbe riaverlo con sé: anche lui ha un contratto fino a giugno 2027 ma esi­ste una opzione a favore del Napoli per pro­lun­gare l’accordo fino al 2028. In ogni caso qualsiasi discorso potrebbe iniziare partendo da una base di 30 milioni di euro (la clausola di 25 milioni è valida soltanto per l'estero).



La priorità è vendere ma intanto il ds Manna continua a lavorare per la fascia destra. I nomi sulla lista dei dirigente azzurro sono Dodò della Fiorentina (15-20 milioni la cifra richiesta del club viola), Norton-Cuffy del Genoa, Bellanova, che l'Atalanta valuta 15 milioni e l'argentino Molina dell'Atletico Madrid, che potrebbe entrare in uno scambio con Olivera. Per la difesa si registrano contatti per Federico Gatti, difensore particolarmente apprezzato da Allegri che lo ha allenato alla Juve, club dal quale il giocatore è in partenza. La valutazione del difensore bianconero è di circa 25 milioni.